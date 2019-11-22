Son Dakika Haberleri: LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1)
Son Dakika Güncel LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1) - Son Dakika

LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1)

7 saat önce

İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi.

LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1), System.String[]

İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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- Polis kamerası

-Operasyon anları

-Polislerin baskınları

-Gözaltına alınanlar

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-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
İstanbul, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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