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LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1)
7 saat önce
İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.
Görüntü dökümü:
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- Polis
kamerası
-Operasyon anları
-Polislerin baskınları
-Gözaltına alınanlar
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-Araçların görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
- İstanbul
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