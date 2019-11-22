Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada (1)

İSTANBUL'da elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

- İstanbul