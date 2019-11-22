Son Dakika Haberleri: Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada
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Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada

6 saat önce

LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (2) (aktüel görüntüler)

LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (2) (aktüel görüntüler)

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
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