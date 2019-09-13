Son Dakika Haberleri: Lüks araç hurdaya döndü
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Lüks araç hurdaya döndü

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Lüks araç hurdaya döndü, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, lüks araç hurdaya döndü.


Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir- Ankara D-300 karayolu Kavacık rampası şoför evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Okan Uğurlu idaresindeki 34 LL 3070 plakalı lüks otomobil, jandarma kavşağından geçtikten sonra yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Şoför evleri mevkiinde önce refüje, daha sonra da bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Manisa, İzmir, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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