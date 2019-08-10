Son Dakika Haberleri: Lüks araç ile göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı
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Lüks araç ile göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı

1 saat önce

Datça'da lüks bir araç ile yasadışı yollardan insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

Lüks araç ile göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı, System.String[]
Datça'da lüks bir araç ile yasadışı yollardan insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 kaçak yakalanarak yabancılar şubesine teslim edilirken, jandarmayı görünce aracı bırakarak ormanlık alana kaçan şahıs da yakalanarak adalete teslim edildi. Yabancı uyruklu kişileri para karşılığı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmak suçundan adliyeye sevk edilen 40 yaşındaki S.M. tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 48 SM 430 plakalı lüks aracı takibe aldı. Bir süre takip edildikten sonra durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 2'si çocuk 4'ü kadın toplam 15 kişinin yasadışı yollardan çıkış yapacağı belirlendi. Bu sırada yakalanacağını anlayan araç sürücüsü araçla birlikte yabancı uyruklu vatandaşları bırakıp ormanlık alana doğru kaçtı. Jandarma tarafından ormanda yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yabancı uyruklu şahıslar da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA
Jandarma, Datça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:52 Kaynak: İHA
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