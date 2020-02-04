Lüks araç ile otobüsün çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks araç ile otobüsün çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Lüks araç ile otobüsün çarpıştığı feci kaza kamerada

7 saat önce

Gaziantep'te lüks araç ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

Lüks araç ile otobüsün çarpıştığı feci kaza kamerada, System.String[]

Gaziantep'te lüks araç ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.


Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde 8 gün önce meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Lüks otomobil ile halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kaza, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Lüks otomobilin sürücüsü Muhammet Enes Karayılan'ın önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelen özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı görüldü.


Feci kazada otomobil sürücüsü Karayılan hayatını kaybederken, otobüste bulunan 7 kişi ise yaralanmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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