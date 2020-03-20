'Lüks araç' şebekesine operasyon:  8 gözaltı - Son Dakika

MARDİN merkezli 5 ilde, sahte belgelerle yurt dışından getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte belgelerle yurt dışından getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Mardin merkezli Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından lüks marka araçları sahte belgelerle ülkeye getiren ve sahte evraklarla tescil işlemleri yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda lüks araca el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.