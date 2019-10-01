Lüks araç yangını güvenlik kamerasında

Bartın'da seyir halinde alev alarak küle dönen lüks aracın yanma anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Bartın - Safranbolu yolu üzeri Bayıryüzü köyü mevkinde meydana gelen olayda Hayati Yağlı idaresindeki 74 AAG 103 plakalı lüks araç seyir halindeyken birden alev aldı. Sürücünün ve araçta bulunanların kendilerini güçlükle dışarı attığı yangında otomobil tamamen yanarak kül oldu. Vatandaşlar patlama tehlikesine karşı yanan araca hiç bir müdahalede bulunamadığı yangında araç kısa süre içerisinde adeta alev topuna döndü. İtfaiyenin olay yerine gelmesinin ardından söndürülen otomobil hurdaya döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan seyir halinde olan otomobilin durma ve içindekilerin kendilerini dışarı attığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde otomobilde seyir halindeyken duman çıktığı ve araçtakilerin dışarı çıkmasının ardından dumanların ve alevlerin aniden arttığı görüşüyor. - BARTIN