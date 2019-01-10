Lüks Araca Domuz Kurşunu Sıktılar
1 saat önce
Akçakoca'ya bağlı Arabacı köyünde, özel bir araca domuz kurşunu ile ateş açıldı.
Akçakoca
'ya bağlı Arabacı köyünde, özel bir araca domuz kurşunu ile ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay sabah saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Arabacı köyünde gerçekleşti. Akçakoca kent içinde kozmetik işi yapan G. A.'nın aracına, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle domuz kurşunu atıldı. Park halindeki aracın arka sağ camına isabet eden kurşun camı parçalayarak koltuğa saplandı. G. A.'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Akçakoca Jandarma
komutanlığı ekipleri araç etrafında delil çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DÜZCE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı
Yaklaşık 120 Bin TL Dolandırılan Şehit Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada