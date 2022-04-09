Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar - Son Dakika
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Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar

09.04.2022 15:02

- Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar Akşam parkettiği aracını, sabah lastiksiz görünce şok oldu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki lüks aracın 4 lastiği jantlarıyla birlikte çalındı.

- Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar

Akşam parkettiği aracını, sabah lastiksiz görünce şok oldu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki lüks aracın 4 lastiği jantlarıyla birlikte çalındı. Komşularının telefonuyla olay yerine gelen araç sahibi büyük şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Meltem Mahallesi 6. Cadde üzerindeki bir sitenin karşısındaki otoparkta meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını gece saat 00.30 sırasında her gün parkettiği aynı yere parkedip evine çıktı. Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Polis lastiklerin yüklendiği beyaz araçtaki şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 25 bin TL'yi bulduğu öğrenildi. Hırsızların birkaç bijon somununu olay yerinde bıraktıkları görüldü.

"Gündüz çalmışlar"

Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere parkettiğini dile getirerek, " Gece saat 0.30 sıralarında aracımı buraya parkettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Bir komşumuz fotoğrafını çekmiş, 08.00 gibi şüphelilerin araca taşırken lastikleri fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç" diye konuştu.

Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar
Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar
Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar

YORUMLAR
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Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

Muratpaşa, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar - Son Dakika


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