Lüks aracın amblemlerini çaldı minibüsüne taktı - Son Dakika

Bakırköy'de lüks aracın amblemlerini çalarak kendi aracına takan minibüs şoförü kameraya yakalandı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz gün Ataköy'de bulunan bir sokakta meydana geldi. Hatlı minibüs ile sokağa gelen S.Z. isimli şahıs park halinde bulunan lüks bir aracın 4 bin TL değerindeki ön ve arka amblemlerini sökerek olay yerinden kaçtı. Sabah aracına gelen araç sahibi aracının amblemlerinin olmadığının farkına vardı. Araç sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kullandığı minibüsün plakasına ulaşıldı. Polisin çalışmasıyla şoför S.Z. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede amblemlerin minibüsün ön konsoluna yapıştırıldığı görüldü. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Volkan Kayalar/ İHA)