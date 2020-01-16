Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika

Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı

6 saat önce

Sivas'ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındı.

Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı, System.String[]

Sivas'ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındı.


Edinilen bilgilere göre olay, Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan A.K'ye ait lüks bir cipin torpido kısmında bulunan değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzük kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Cipin torpido kısmında bulunan 3 adet pırlantayı bıraktığı yerde bulamayan A.K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler lüks cip üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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