Lüks aracından inen kadın sürücü, hemcinsine dehşeti yaşattı...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Lüks aracından inen kadın sürücü, hemcinsine dehşeti yaşattı...O anlar kameralara yansıdı

Hemcinsi tarafından darp edilen avukat o anları anlattı

Rukiye Seydaoğlu:

"Bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum"

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kadın sürücü, kendisine yol vermediğini iddia eden başka bir kadın sürücü tarafından direksiyon başında darp edildi. Trafikte yaşanan arbedede şikayetçi olan 26 yaşındaki avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, "Bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum" dedi.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş (26), Ö.G. isimli başka bir kadın sürücünün idaresindeki aracın yan yoldan önüne çıkması üzerine durarak kornaya bastı. Korna sesi ile aracını durduran Ö.G. ise Rukiye Seydaoğlu'nun aracına doğru yöneldi. Bağırarak kadın avukatın aracına ilerleyen Ö.G., hemcinsinin açık olan camından içeri sarkarak tartışmaya başladı. Ö.G. tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda alan Seydaoğlu'na saldırdı. Trafikte çıkan tartışmada darp edildiğini söyleyen Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, Ö.G. isimli sürücüden şikayetçi oldu.

"Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı"

Olay anını anlatan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, kendisini, darp eden hemcinsinin aracıyla önüne atladığını ifade ederek, "Ben ana yoldan seyir halinde ilerlerken tali yoldan araçlar yol istiyorlardı ben birkaç araca yol verdim ama arkamda da araçlar çok fazla beklediği için devam etmek istedim. Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Ondan sonrasında araçtan indi karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, 'Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın' gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim" dedi.

"Nasıl beni çekersin diye saldırmaya başladı"

Saldırıya uğradığı kadın tarafından küfür ve hakaretlere de maruz kaldığını belirten Seydaoğlu, "Yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. İnanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi ben söyleyemeyeceğim, en basitinden 'Allah belanı versin' gibi şeylerle başlayarak küfürlü şekilde devam etti. Bende görüntüye çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada 'Nasıl beni çekersin' diye saldırmaya başladı bana. Aracımın camı açıktı ve camdan içeriye girdi. Telefonu elimden almaya çalıştı, bir arbede oldu telefonumu elimden alınca kamera kapanmış oldu, devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar gelip araya girdiler ayırdılar. Onu benden uzaklaştırdılar çünkü bana saldırma halindeydi hala. Zarar görmemem için araya girdi vatandaşlar" diye konuştu.

"Bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum"

Kendisini darp eden kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Seydaoğlu, hemcinsi tarafından şiddete uğramasının çok acı bir surum olduğunu belirterek, "Darp edildim, ellerimde tırnak izleri vardı, darp raporu da aldım, şikayetçi de oldum. Olay yerinde birçok tanık da var zaten. Onlar da gidip ifadelerini verdiler. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum, ben hep kadına şiddete karşı mücadele eden bir avukat olmuşumdur. Bu süreçte böyle bir şiddete maruz kalmak ve bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum. O yüzden de bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.