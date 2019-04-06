Son Dakika Haberleri: Lüks Aracıyla Kıza Çarpan Vicdansız Sürücü Serbest Bırakılmış

Lüks Aracıyla Kıza Çarpan Vicdansız Sürücü Serbest Bırakılmış

1 saat önce

Esenyurt'ta vicdansız sürücünün lüks aracıyla bir kıza çarpıp kaçtığı olayın detayları ortaya çıktı.

Lüks Aracıyla Kıza Çarpan Vicdansız Sürücü Serbest Bırakılmış, System.String[]
Esenyurt'ta vicdansız sürücünün lüks aracıyla bir kıza çarpıp kaçtığı olayın detayları ortaya çıktı. Kızın şikayeti üzerine sürücünün gözaltına alındığı ve sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks araba öğrencilerden birine çarpmıştı. Vicdansız sürücünün çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam ettiği anlar kameralara yansımıştı. Olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kazanın yaşandığı geçtiğimiz Kasım ayında çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan kız, sürücüden şikayetçi oldu. Kızın şikayeti üzerine vicdansız sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Adının F.K. olduğu öğrenilen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan sürücü F.K. serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:57 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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