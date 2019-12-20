Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı - Son Dakika Magazin

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

6 saat önce

HIZ YAPIP PAYLAŞTIÖzcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı.

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı, System.String[]

HIZ YAPIP PAYLAŞTI


Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. 3 BİN 20 LİRA CEZA KESİLDİ


Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. D.D., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce yakalandı. D.D. "Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" suçundan 2 bin 18 TL, "Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50 den fazla aşmak" suçundan bin 2 TL olmak üzere toplam 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi.


KARAKOLA TESLİM EDİLDİ


D.D. ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi

Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:10 
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