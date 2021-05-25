Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi - Son Dakika

Bugün saat 10.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta su tesisatçısı olarak çalışan 35 yaşındaki evli, 1 çocuk babası Asim Karaduman 3 tekerlekli motosikleti ile işe giderken diğer yoldan gelen Servet S. yönetimindeki lüks araçla çarpıştı.

ÇARPTIĞI ADAMI UMURSAMAYIP TAMPONUYLA İLGİLENDİ

Çarpmanın etkisi ile düşen Karaduman yerden kalkamadı. Acılar içerisinde uzanan Karaduman'ın etrafına toplanan vatandaşlar 155'i ve 112'yi arayarak bilgi verdi. Asim Karaduman yerde acılar içerisinde ambulansın gelmesini beklerken lüks aracın sahibi Servet Sançiz'in kırılan tamponu ile uğraşması dikkat çekti.

Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Asim Karaduman'ı, Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Polis ekipleri de kazayla ilgili tutanak tuttu.