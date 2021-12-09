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Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti - Son Dakika

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

09.12.2021 09:09
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Üsküdar'da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Araçtan çıkarılıp sedyeye alınan yaralılardan 1 tanesi sosyal medya hesabından canlı yayın açıp durumu takipçilerine saniye saniye aktardı.

İstanbul Üsküdar'da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 1 tanesi kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 34 BVE 845 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

CANLI YAYINDA KAZAYI ARKADAŞINA ANLATTI

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Otomobil, Tragger, Üsküdar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti - Son Dakika


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