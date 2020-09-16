- Lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi - Son Dakika

- Lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi

ANKARA - Başkentte, Alman markası eski lüks araçları 15 saniyede çalıp, sahte evrakla satan çete Ankara Emniyeti Oto Hırsızlık ekipleri tarafından çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde olan 10 aracın çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş. isimli oto hırsızları yakalandı. Polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelenmesi neticesinde oto hırsızlarının 15 saniyeden kısa bir süre içinde araçları çaldıklarını belirledi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan araçların tamamı sahiplerine teslim edildi.