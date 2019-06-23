Son Dakika Haberleri: Lüks araçları taşıyan tır devrildi
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Lüks araçları taşıyan tır devrildi

34 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, Irak, 3. Sayfa
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