Lüks araçları taşıyan tır devrildi
34 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde, Irak
'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe
Mahallesi mevkiinde İpek Yolu
'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MARDİN
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