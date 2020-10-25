Lüks araçların aynalarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ataşehir ve Ümraniye'de lüks araçların dikiz aynalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-21 Ekim'de Ataşehir ve Ümraniye'de 8 ayrı lüks aracın aynalarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kiralık bir araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi.
Aracı kiralayan Mehmet K., Erdem Ali Y. ve Berkay O. 23 Ekim'de yakalandı. Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin çaldıkları aynaları sattıkları belirlenen 4 ayrı iş yeri sahibi de gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine 18 ayna sattıkları belirlendi.
İş yeri sahipleri hakkında suç eşyasını satın almak suçundan adli işlem yapılırken diğer 3 şüpheli otodan hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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