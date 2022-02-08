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Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada

08.02.2022 21:37
Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada

İstanbul'da park halindeki lüks araçların dijital konsollarını çalan 6 hırsız yakalandı.

İstanbul'da park halindeki lüks araçların dijital konsollarını çalan 6 hırsız yakalandı. Otomobilinin camından dışarı çıkarak park halindeki aracın camını kırıp içeri giren hırsızın dijital konsolu çalma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin dijital konsollarının çalınmasına yönelik çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin aracın yanına kendi otomobilleri ile gelerek diğer aracın camı kırıp içeri girdiği görüldü. Dakikalar içinde aracın dijital konsolosunu sökerek çalan hırsızların olay yerinden hızlıca uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

Kıskıvrak yakalandılar

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaptıkları sıkı çalışma neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Abdullah T., Muhammet E.O., Mahir O., F.T., İsmail U., ve Ahmet U. gözaltına alındı. Emniyete getirilen İsmail U.'nun benzer suçlardan 37 suç kaydı olduğu belirlendi.

4 kişi tutuklu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahir O. ve Ahmet U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada
Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada

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Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks araçtan dijital konsolu çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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