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Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı - Son Dakika

Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı

31.12.2021 10:08

Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı Gaziosmanpaşa'da yanında getirdiği aletle lüks aracın camını sökerek içeri giren hırsız, hayalet gösterge panelini çaldı Aracın hayalet gösterge panelini çalan şüpheli ile ona yardım eden bir kişi polisin...

Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı

Gaziosmanpaşa'da yanında getirdiği aletle lüks aracın camını sökerek içeri giren hırsız, hayalet gösterge panelini çaldı

Aracın hayalet gösterge panelini çalan şüpheli ile ona yardım eden bir kişi polisin operasyonuyla yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da park halindeki lüks otomobilin camını sökerek içine giren hırsız, aracın hayalet gösterge panelini çaldı. Ardından kayıplara karışan hırsız ve ona yardım eden kişi, polisin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, 10 Ekim Pazar günü Gaziosanmpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz hırsız, park halinde duran lüks otomobilin yanına geldi. Hırsız etrafı kolaçan ettikten sonra yanında getirdiği bir aletle

otomobilin camını söküp kapısını açtı. İçer girdikten sonra hayalet gösterge panelini çalan hırsız oradan hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için arabasına binen C.C, aracın soyulduğunu edince hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarına inceleme alarak şüphelinin önce eşgalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Aydın Y.'nin bulunduğu adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Aydın Y. ile işbirliği yaptığı düşünülen Eren Y. gözaltına alındı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerinden 25 yaşındaki Eren Y.'nin 4 tehdit, 1 motosiklet hırsızlığı, 27 otodan hırsızlık gibi suçlardan, Aydın Y'nin ise 3 yaralama, 1 oto hırsızlık, 36 otodan hırsızlık gibi suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eren Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Aydın Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların yaptığı hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı
Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı
Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı

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Gaziosmanpaşa, Aydın, Pazar, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks aracın camını sökerek içeri girdi, hayalet gösterge panelini böyle çaldı - Son Dakika
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