Son Dakika Haberleri: Lüks bir otomobil fiyatında, değeri dudak uçuklatıyor
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Lüks bir otomobil fiyatında, değeri dudak uçuklatıyor

7 dakika önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Mega' adındaki kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor.

Lüks bir otomobil fiyatında, değeri dudak uçuklatıyor, System.String[]

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Mega' adındaki kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. 10 aylık Mega'ya 250-300 bin lira değer biçiliyor.


Altınyayla ilçesinde bulunan köpek çiftliğinde yetiştirilen 10 aylık 'Mega' isimli Kangal köpeği lüks bir otomobil fiyatıyla neredeyse aynı fiyatta. Safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen 'Mega' sahibi Ümit Taşdelen tarafından yaklaşık 250-300 bin lira değer biçiliyor. Lüks bir otomobil fiyatıyla aynı eş değerde olan Mega, özel bir bölmede yetiştiriliyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Rus bir iş adamı tarafından Mega adlı bu köpeğe 150 bin lira verildiğini ama satmadığını söyledi.


Özel bölmede besleniyor


Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Mega adlı köpeğini özel bir bölmede yetiştirdiğini ifade ederek, "Bu köpek Rusyalı bir iş adamından 150 bin lira görmektedir. Bize göre değeri 250-300 bin liradır. Diğer köpeklerden ayırt edici özelliği ise renk tonunun siyah olması, kafası boyanmış gibi olması. 10 aylık olmasına rağmen iri bir cüsseye sahiptir. Özel bir üretimdir, güzel bakılmıştır. Değerini de görüyoruz. Bu köpeğe kaliteli mamalarla baktık. Yani yemedik yedirdik diyelim" dedi.


Lüks bir otomobil değerinde


Taşdelen, bu köpeğin lüks bir otomobil fiyatıyla aynı eş değerde olduğunu söyleyerek, "Bu köpeğin yeri ayrıdır. Bir kafesin içinde bir kafes daha vardır. Köpeğimiz özel olunca da özel yerde besleniyor. Gezme alanı gibi her şeyi anatomik yapısına göre. Bu köpeğimizin değeri oldukça yüksektir. Arabadan arabaya fiyat farkı vardır ama bu köpeğimiz lüks bir arabayla aynı eş değerde bir fiyattadır" diye konuştu. - SİVAS

Altınyayla, Kangal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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