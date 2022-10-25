Günümüzde farklı evlilik teklifleri de moda olmaya başladı. Bu evlilik tekliflerinden sonuncusu ise lüks bir yatta gerçekleştirildi. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
Genç kız, çiçeğini aldığı sırada görsel amaçlı yakılan ateşin üzerine sıçraması nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Genç kız, tekneden düşmekten de son anda kurtuldu.
Gençlerin hem mutlu hem de korku dolu anları, yanlarındaki arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Evlilik teklifini lüks yatta alan kız, başına gelenler yüzünden büyük korku yaşadı - Son Dakika