Evlilik teklifini lüks yatta alan kız, başına gelenler yüzünden büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Evlilik teklifini lüks yatta alan kız, başına gelenler yüzünden büyük korku yaşadı

25.10.2022 09:30
Evlilik teklifini lüks yatta alan kız, başına gelenler yüzünden büyük korku yaşadı

Lüks bir yatta evlilik teklifi alan genç kız, görsel amacıyla yakılan ateş nedeniye hem yanma hem de suya düşme korkusu yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Günümüzde farklı evlilik teklifleri de moda olmaya başladı. Bu evlilik tekliflerinden sonuncusu ise lüks bir yatta gerçekleştirildi. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

AZ KALSIN YANIYORDU

Genç kız, çiçeğini aldığı sırada görsel amaçlı yakılan ateşin üzerine sıçraması nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Genç kız, tekneden düşmekten de son anda kurtuldu.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Gençlerin hem mutlu hem de korku dolu anları, yanlarındaki arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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