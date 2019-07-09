Lüks cip bariyerle istinat duvarı arasına sıkıştı: 3 yaralı
42 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği lüks cip bariyerle istinat duvarı arasına sıkıştı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği lüks cip bariyerle istinat duvarı arasına sıkıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Sabah
saatlerinde Tosya D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun
'dan İstanbul
istikametine gitmekte olan Kamil G. idaresindeki 34 UM 665 plakalı cip, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak bariyerle istinat duvarı arasında sıkıştı. Kaza yapan araçta H.G. (57), T.İ. (34) ve M.İ. (6) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerince trafik kontrol altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı
Metrobüs durağında kavga! Uyardı diye dövdüler