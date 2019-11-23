Son Dakika Haberleri: Lüks cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Lüks cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lüks cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Lüks cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lüks cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre saat 00.30 sıralarında Ayvalık istikametinden Cunda Adası'na gitmekte olan 34 UE 2123 plakalı lüks otomobille Cunda Adası istikametinden gelen 10 YH 749 plakalı özel otomobil nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple Cunda Köprüsü'nün Lale Adası girişinde çarpıştı. Kazayı lüks otomobilde bulunan Ayvalık Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Gizem Zeynep Yüksel ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yara almadan atlatırken diğer araçta bulunan Kadriye Çarıkdiken, Timur Angın, Duygu Eskiköylü isimli gençler yaralandı. Araç içerisine sıkışan gençleri Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çıkarırken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Timur Angın ve Duygu Eskiköylü'nün hayat tehlikesinin bulunmadığı, Kadriye Çarıkdiken ise tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Her iki araçta da maddi hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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