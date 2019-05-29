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Lüks cip kazasında hayatını kaybeden Spor Kulübü Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

BOLU'da lüks cip kazasında hayatını kaybeden Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Lüks cip kazasında hayatını kaybeden Spor Kulübü Başkanı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
BOLU'da lüks cip kazasında hayatını kaybeden Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.
Bolu'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gün sonra hayatını kaybeden Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Süleymanoğlu için Osmaniye Mahallesi Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kulüp üyeleri, ailesi, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ahmet Süleymanoğlu'nun kardeşleri Adem Süleymanoğlu, Ali Süleymanoğlu ve Mustafa Süleymanoğlu kabul etti. Süleymanoğlu için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.
Törene katılan Binali Yıldırım "Allah rahmet eylesin mübarek günde Kadir Gecesi arifesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Süleymanoğlu'na Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesine yakınlarına sabır diliyorum. Başları sağ olsun. Gördüğünüz gibi çok sevenleri var. Onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar" dedi.
Süleymanoğlu cenaze töreninin ardından Bakırköy Mezarlığına defnedildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:32 Kaynak: DHA
Osmaniye, Bolu, Bakırköy, Güncel
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