Son Dakika Haberleri: Lüks cip taşıyan tır devrildi
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Lüks cip taşıyan tır devrildi

41 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak'a giden lüks cip taşıyan 31 R 7983 plakalı tırın dorsesi devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada yol kenarına savrulan tırın dorsesinde bulunan 4 cipte hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen vinçlerin yardımıyla, devrilen tırın dorsesi ve cipler yoldan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Nusaybin, Mardin, Irak, Güncel
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