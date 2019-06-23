Lüks cip taşıyan tır devrildi
41 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:24 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde Irak
'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak'a giden lüks cip taşıyan 31 R 7983 plakalı tırın dorsesi devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada yol kenarına savrulan tırın dorsesinde bulunan 4 cipte hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen vinçlerin yardımıyla, devrilen tırın dorsesi ve cipler yoldan kaldırıldı.
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