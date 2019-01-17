Son Dakika Haberleri: Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı

Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı

1 saat önce

Lüks cipi çaldıktan sonra öldürülen şahsın cenazesi morga kaldırıldıİSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp...

Lüks cipi çaldıktan sonra öldürülen şahsın cenazesi morga kaldırıldı

İSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın lüks cipini çalan hırsız ile Dalan'ın yakın koruması arasında sabah saatlerinde kovalamaca yaşanmıştı. Olayda Dalan'ın koruması silahla ateş açmış, cipi çaldığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen polisin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Dalan'ın koruması ise ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Kartal, Bedrettin Dalan, 3. Sayfa
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