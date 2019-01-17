Son Dakika Haberleri: Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Vurularak Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı

Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Vurularak Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı

1 saat önce

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Vurularak Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı, System.String[]
Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın lüks cipini çalan hırsız ile Dalan'ın yakın koruması arasında sabah saatlerinde kovalamaca yaşanmıştı. Olayda Dalan'ın koruması silahla ateş açmış, cipi çaldığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen polisin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan Dalan'ın koruması ise ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Adli Tıp, Kartal, Bedrettin Dalan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan  Kişiyi, Koruması Vurdu

Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:20:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Vurularak Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]