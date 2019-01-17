Lüks Cipi Çaldıktan Sonra Vurularak Öldürülen Şahsın Cenazesi Morga Kaldırıldı

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çaldıktan sonra Dalan'ın koruması tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden şüphelinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın lüks cipini çalan hırsız ile Dalan'ın yakın koruması arasında sabah saatlerinde kovalamaca yaşanmıştı. Olayda Dalan'ın koruması silahla ateş açmış, cipi çaldığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen polisin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan Dalan'ın koruması ise ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü

Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi, Koruması Vurdu

Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı

Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı