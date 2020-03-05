Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta lüks cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta lüks cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Üçlerbey Mahallesi Emniyet Sokak ile Zümrüt Sokak kesişimin de meydana geldi. Y.Ş idaresindeki 58 ABT 344 plakalı lüks cip ile M.İ idaresindeki 58 BV 929 plakalı kamyonet sokak kesiminde çarpıştı. Kazada cip kullanılmaz hale gelirken kamyonet yan devrildi, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Değerli Taş, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:17 Kaynak: İHA
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