Lüks cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı - Son Dakika

Lüks cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz şüpheliler lüks cipin sunroofundan çıkarak sokak içerisindeki bir markete kurşun yağdırdı.

Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz şüpheliler lüks cipin sunroofundan çıkarak sokak içerisindeki bir markete kurşun yağdırdı. Şahsın tabancayla ateş ettiği ve kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat dün gece saat 04.30 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa lüks ciple gelen kimliği belirsiz şüpheliler, aracın sunroofundan çıkarak tabanca ile Cevdet Koç'a ait markete kurşun yağdırdı. Sunrooftan çıkarak kapüşonla yüzünü kapatmaya çalışan şüpheli arka arkaya tabancayla ateş ederken, aracın sürücüsü ise hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

DAHA ÖNCE YAKILDI, ŞİMDİ KURŞUNLANDI

Sabah saatlerinde marketi açmak için gelen iş yeri sahibi Cevdet Koç gördükleri karşısında şaşkına döndü. İş yerinin camında kurşun izlerine rastlayan Koç, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan marketin daha önce de kimliği belirsiz şüpheliler tarafından yakılmaya çalışıldığı öğrenildi.

"DAHA ÖNCEDE DÜKKANI YAKTILAR"

Market sahibi Cevdet Koç, iş yerinin daha önce de yakıldığını belirterek, "Gece saatlerinde silah sesi duyduk. Sabah geldim dükkanı açtım, dükkanı taramışlar. Kim olduklarını bilmiyorum, kimseyle alıp veremediğimiz yok. Daha öncede dükkanı yaktılar, onlar içeriye alındı tekrar geri bırakıldı. Kim olduklarını bilmiyoruz" dedi.

MARKETİN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde marketin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz şüphelilerin araçla sokağa geldiği ve sunrooftan çıkarak markete ateş açıp kaçtıkları görülüyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Lüks cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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