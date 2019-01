Lüks Cipinde Akrabaları Tarafından Gasp Edildi

İş yerine gitmek için evinden çıkan bir kişi, lüks aracının içerisinde akrabaları tarafından gasp edildi.Başkent'te evinden çıkıp işine gitmek için yola koyulan 37 yaşındaki O.P., lüks aracının içerisinde 5 akrabası tarafından gasp edilerek 20 bin TL parası alındı. Edinilen bilgiye göre, Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Azık Sokak'ta meydana gelen olay günler öncesinden planlandı. Olayın gerçekleştirileceği güne kadar O.P. gaspçılar tarafından takip edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan gasp anları öncesinde kapşonlu kişi kapının önünde O.P.'nin evden çıkmasını bekledi. Ardından aracına binen O.P., daha marşa basmadan kapşonlu kişiyle birlikte 5 kişi araca zorla binmeye çalıştı. Araca binen kişiler ve O.P. arasında arbede yaşandı. Karşı binada bulunan güvenlik kameraları olayı an be an kaydetti. Yaşanan korku dolu anlar sonrasında O.P polise haber verdi, kendisini gasp edenlerden şikayetçi oldu. Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin görüntüleri inceleyerek, suçluların peşine düştü. Olayı gerçekleştiren 5 şüpheliden M.P, M.K, S.P isimli üç zanlı yakalanarak Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Burada sorguları yapılan 3 zanlı, adli tıp kontrollerinin ardından çıkartıldıkları 6. Sulh Ceza Mahkesi'nce tutuklanarak Sincan Cezaevi 'ne gönderildi. Firari şüphelilerden iki zanlı S.P. ve M.P.'nin Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalama çalışmaları devam ediyor.(İHA)