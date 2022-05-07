LÜKS CİPLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA SAVRULDU, SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI - Son Dakika

Isparta Karayolu'nda lüks ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya Karayolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Yasin Özdoğan'ın kullandığı 06 AZ 3333 plakalı lüks cip ile karşı yönden gelen Barış Şimşek (28) yönetimindeki 32 CJF 871 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola savruldu. Otomobilde sıkışan sürücü Şimşek, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek ile cipteki yolcular Nikol Martin Özdoğan ve Zeynep Özdoğan'ı hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 30 dakika araç trafiğine kapandı. Bazı sürücüler kazayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım yeniden sağlandı.