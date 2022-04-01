Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı - Son Dakika
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Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

01.04.2022 09:58
Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

Adana'da lüks cipinde ilaç içerek hayatını son vermek isteyen kadın, cipin arka camını kıran polisler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da lüks cipinde ilaç içerek hayatını son vermek isteyen kadın, cipin arka camını kıran polisler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. (40) ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı. Daha sonra eşini telefonla arayan Z.A., intihar edeceğini söyledi. M.A. eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Z.A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine komşusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayıp eşinin söylediği yere gitti. Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin baygın olduğunu gören M.A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Z.A. ile eşi M.A.'nın bir süredir sürekli tartıştıkları öğrenildi. Z.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya-İHA)

Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı
Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

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Çukurova, Polis, Adana, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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