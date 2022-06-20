Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

20.06.2022 17:29
Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilde 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilde 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 115 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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