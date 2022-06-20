Bu kapsamda, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 115 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 115 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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