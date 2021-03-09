Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı - Son Dakika

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

09.03.2021 15:02
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açan ve o anları sosyla medyada paylaşan 4 kişi yakalandı.

İSTANBUL'un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açan ve o anları sosyla medyada paylaşan 4 kişi yakalandı. Kendilerine 'Mahşerin Dört Atlısı' diyen şüphelilerin toplamda 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Sarıyer'de ciple dolaşan 4 şahıs, ilçenin çeşitli noktalarında tabancalarla güpegündüz havaya ateş açarak terör estirdi. Trafikte seyrettikleri esnada havaya ateş açan şahıslar, vatandaşların da canını tehlikeye attı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, havaya ateş açtıkları o anları ise cep telefonuyla kaydettirerek sosyal medyada yayınladı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, havaya ateş açılan yerin Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi olduğunu belirledi. Cadde üzerindeki güvenlik kameranı incelemeye alan ekipler, içerisinden ateş açılan aracın Range Rover marka 34 GJ 4253 plakalı cip olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şahsın 25 yaşındaki Barış Ü. olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen Barış Ü. sokakta kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan Barış Ü.'nün üstünde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

GÖRÜNTÜDEKİ SİLAHLAR AYNI DEĞİLŞahsın gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen silah ile görüntülerde ateş açtığı silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerinde araçtaki diğer şahısları yakalamak için çalışmalara devam eden polis, saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde ateş açma olayının gerçekleştirildiği aracı durdurdu. Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şüpheliler olduğu tespit edildi. Bunun üzerin üst aramaları yapılan şahıslardan Görkem Ü.'nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta da yapılan aramaların ardından Görkem Ü. dışında araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.'de (36) gözaltına alındı.

ÇETE ÜYELERİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Ü.'nün emniyette, 2 "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Görkem Ü.'nün "Taksirle Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Cihan Ü.'nün 3 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından, Adem Y.'nin ise 2 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", 8 adet "Güveni Kötüye Kullanma", 7 "Dolandırıcılık", 2 "Mala Zarar Verme", "Özel Belgede Sahtecilik", "Oto Hırsızlığı" ve 2 "Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Ruhsatsız Silah, Muhalefet, Hisarcık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
15:48
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:28:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei