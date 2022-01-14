Lüks dubleks villanın ikinci katı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki bir villanın dubleks katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Alt kattaki işçiler kendilerini dışarı atarken, çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2403. Sokak üzerinde inşaatı devam eden bir villada çıktı. Alt katlarında boya işlemleri yapılan villanın dubleks katından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Engin Karadayı ve diğer çalışanlar çatının yandığını fark edince hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. İşçiler diğer taraftan da yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yanıcı maddeler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi hem bina içinden hem de açtıkları merdiven yardımıyla alevlere iki noktadan müdahale etti. Yangın yandaki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, çatı tamamen yandı. İşçiler yangını uzaktan izlerken, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alt katta boya yaptıklarını ve aldıkları dumanın ardından dışarıya çıkıp baktıklarında çatıyı yanarken gördüklerini belirten şirketin şantiye şefi Engin Karadayı, "Çatıya hortum çektik müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. Geri inmek zorunda kaldık. İtfaiyeyi aradık ama çatı biranda alev aldı. Yukarıda yanıcı bir madde ya da çalışan da yoktu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA