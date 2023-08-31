Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü

Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü
Son Güncelleme: 31.08.2023 14:14

İngiltere yapılan lüks bir düğün biranda büyük bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda mekan adeta savaş alanına dönerken, sandalyeler ve masalar kırıldı. Damat ise çaresizce izledi. Polis, olayın kontrolünü sağlamakta zorlandı.

Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı bir arbedeye dönüştü.

İngiltere'de yapılan bir lük düğünde bir misafir başak bir misafire şapkasını salladıktan sonra bir anda misafirler arasında büyük bir kavga çıktı.

Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü

Bazı misafirler kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Kavgada kadın ve erkeklerin oturduğu kısmını bir birinden ayıran beyaz kumaş yırtıldı. Sandalye ve masalar kırıldı.

Misafirler ellerine geçirdikleri sandalye masa ve direk gibi nesneler ile kavga ederken damat olup bitenleri çaresiz gözler ile izledi.

Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü

24 Ağustos günü meydana gelen kavga ile ilgili Manchester polisi, kavga ihbarına gittiklerinde düğün yapılan alanın savaş alanına döndüğünü, kavgayı kontrol altına almakta zorlandıklarını söyledi.

Kavganın kesin sebebi hakkında açıklama yapmayan polise kavgada kimsenin hastanelik olacak kadar yaralanmadığını fakat kavgayı ayırmaya gelen bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Abdullah Teymur
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Son Dakika 3. Sayfa Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks düğün misafirlerin birbirine yumruk atıp sandalye fırlattığı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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