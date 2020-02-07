Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı

6 saat önce

ANKARA'da girdikleri lüks evden silah tehdidi ile 250 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan, aralarında evde daha önce hizmetçi olarak çalışan kadının da bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı, System.String[]

ANKARA'da girdikleri lüks evden silah tehdidi ile 250 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan, aralarında evde daha önce hizmetçi olarak çalışan kadının da bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Başkent'te kimliği belirsiz 4 kişi, 5 gün önce İncek Mahallesi'nde H.H.P. ve M.P. çiftinin evine girdi. Şüpheliler, ev sahibi çifti silahla tehdit edip, ellerine plastik kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra da evde bulunan 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 60 bin TL, 5 bin Euro, 3 bin dolar para ile cep telefonu ve araç anahtarını aldı. Şüpheliler, lüks evde güvenlik kamera kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Çiftin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu, evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada eve girerek soygunu gerçekleştirenlerin H.B.K., H.U., T.R. ve M.M.S. olduğu belirlendi. 4 kişinin, soygunun ardından A.B.'nin kullandığı araçla kaçtığı saptandı. Eve girenlerden H.B.K. ve H.U. ile onlarla birlikte hareket eden M.I., otomobil ile Antalya'ya kaçarken Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakalandı. Eve girenlerden T.R. ve M.M.S. ile araç şoförü A.B. ile birlikte Ankara'da gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce evde hizmetçi olarak çalışan G.B. ile onun arkadaşı A.Y.'nin yönlendirmesiyle soygunu yaptığını belirledi. G.B. ve arkadaşı A.Y. de polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Çalınan altın ve paranın bir kısmı ise şüphelilerin üzerinde ele geçirilerek ev sahibi çifte teslim edildi. Gözaltına alınan ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı
Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]