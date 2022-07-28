Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri - Son Dakika
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Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri

28.07.2022 09:44

Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.

Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri - Son Dakika
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