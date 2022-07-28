Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri - Son Dakika

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