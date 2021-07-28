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Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak - Son Dakika

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak

28.07.2021 10:31
Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak, System.String[]

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda yer alan düzenlemelere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu olacak. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile orduevleri bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. İlgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması gerekecek.

Belgeli işletmeler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak.

Salgın durumunda, eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira ceza verilecek

Mera, yaylak ve kışlaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek ve bunu müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira ceza verilecek.

Belgeli işletmeler veya seyahat acenteleri tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde uyarıda bulunulacak.

Boyları 39 metrenin üzerindeki yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her sene belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payı ödemekle yükümlü belge sahibine, bu ödemeye ilişkin belgenin süresi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya denetimlerde sunulmaması halinde yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı bulunan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilecek

Belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk kara sularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yapılan değişiklikle ormanlık alanlarda, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda turizm tesisi inşası amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

Türkiye, Turizm, Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak - Son Dakika


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