Lüks konuta vergi yasası ortada kaldı
21 dakika önce
Yasa yürürlükte, beyan süresi işliyor.
Yasa yürürlükte, beyan süresi işliyor. Bu ayın sonuna kadar verginin ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor. Ancak vergi daireleri işlem yapmıyor, ev sahipleri ise şaşkın…
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:12
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