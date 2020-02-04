Lüks konuta vergi yasası ortada kaldı - Son Dakika
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Lüks konuta vergi yasası ortada kaldı

21 dakika önce

Yasa yürürlükte, beyan süresi işliyor.

Lüks konuta vergi yasası ortada kaldı, System.String[]

Yasa yürürlükte, beyan süresi işliyor. Bu ayın sonuna kadar verginin ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor. Ancak vergi daireleri işlem yapmıyor, ev sahipleri ise şaşkın…

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:12 
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