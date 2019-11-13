Son Dakika Haberleri: Lüks mega yat "Amatasia" Marmaris'te
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Lüks mega yat "Amatasia" Marmaris'te

7 saat önce

Cayman Adaları bayraklı 85 metre uzunluğundaki "Amatasia" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Lüks mega yat

Cayman Adaları bayraklı 85 metre uzunluğundaki "Amatasia" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı.

Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, konforlu donanımı ve denizde sessiz ilerlemesini sağlayan motorlarıyla öne çıkıyor.

Süit ve VİP kabinlerin bulunduğu yatta, 28 kişilik mürettebat bulunuyor.

"Amatasia", 2017'de Almanya'nın Rendsburg tersanesinde inşa edildi. Lüks mega yatta jakuzi (güvertede), asansör, helikopter pisti, ihale garajı, klima, plaj kulübü, güzellik salonu, sauna, buhar odası, açık bar, spa, yüzme platformu, dip havuz ve dalma havuzu, barbekü hizmeti sağlanıyor.

Amatasia'nın birkaç gün sonra İzmir Aliağa'dan 7 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıp ilçeden ayrılacağı, yakıt ve diğer ikmaller için bir milyon lira ödeme yapacağı kaydedildi.

Cayman Adaları, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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