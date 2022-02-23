Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de - Son Dakika
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Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de

23.02.2022 17:41
Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

40 süit odası, iki sürat botu girişi bulunan 4 katlı yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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Akaryakıt, Fethiye, Aviva, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüks mega yat 'Aviva' Fethiye'de - Son Dakika


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