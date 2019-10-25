Lüks mega yat

Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Elandess" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Aktaş açıklarında alargada demirledi. Yattaki misafirlerin körfez içinde su sporları yaptıkları görüldü.

Yat, bir süre Muğla koylarında gezinti yaptıktan sonra Marmaris Körfezi'ne geldi.

Yatın yolcu listesinde, döviz ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve eşi ile misafirlerinin olduğu öğrenildi.

Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, tasarımıyla dikkati çekiyor. VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.

Abeking ve Rasmussen tarafından, 2018'de 115 milyon dolara Almanya'da yapılan "Elandess"in tasarımı, Eidsgaard Design'a ait.

Güneşlenme terasında büyük bir yüzme havuzuna sahip yat, 2 motoruyla 14 deniz mili yapabiliyor.