Lüks mega yat "Faith" Marmaris'te - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lüks mega yat 'Faith' Marmaris'te - Son Dakika Ekonomi

Lüks mega yat "Faith" Marmaris'te

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yat "Faith"e 200 bin litrelik yakıt ikmali yapılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yat "Faith"e 200 bin litrelik yakıt ikmali yapılacak.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık olduğu belirtilen, 97 metre uzunluğundaki, Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki Cruise Port Limanı küçük iskeleye yanaştırıldı.

Fransa'nın Antibes Limanı'ndan çıktığı bildirilen "Faith" isimli yatın, 9 misafir kabini, 32 kişilik mürettebatı bulunuyor.

Yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuzu da bulunan yata, kıyıdaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

Lüks yata, yarın sabah 7 tankerle 950 bin liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapılacağı kaydedildi.

Lüks mega yat Faith Marmaris'te

Cayman Adaları, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:27 Kaynak: AA
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