Lüks mega yat "Pacific" Marmaris'te

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e gelen "Pacific" isimli mega yat, 124 bin litrelik yakıt aldı.

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı küçük iskeleye bağlandı.

Yata, 5 tankerle yaklaşık 3 saatte 124 bin litre yakıt ikmali ve yiyecek, içecek takviyesi yapıldı.

Ağustos ve eylül boyunca Muğla'nın koylarında misafirlerini gezdiren yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı bildirildi.

Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor.

Tik güverte, alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta, konforlu seyahat için sıfır hız dengeleyiciler mevcut.

Yatta ayrıca spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi daldırma havuzu, su altı ışıkları, ihale garajı ve spor salonu yer alıyor.