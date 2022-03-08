Lüks mega yat "Universe" Marmaris'te - Son Dakika

Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki "Universe" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, özel kum renkli gövdesiyle dikkati çekiyor.

VIP kabinlerin bulunduğu 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen yatta, 19 mürettebat bulunuyor.

2018'de Hollanda'da Amels tarafından üretilen "Unıverse"nin kiralık olarak hizmet vermediği belirtildi.

İtalya'nın İmperia Limanı'ndan geldiği bildirilen yatın bir ay ilçede kalacağı öğrenildi.