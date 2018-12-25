Lüks Minibüs Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
- Lüks minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan lüks minibüs tarlaya uçtu.
- Lüks minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yoldan çıkan lüks minibüs tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Malkara- Süleymanpaşa
yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Ümit Deniz Koyuncu yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı lüks minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.
Taklalar atarak tarlaya devrilen aracın sürücüsü Deniz Koyuncu yaralanırken, yanında bulunan 21 yaşındaki arkadaşı Hamza Ok, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:48 Kaynak: İHA
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